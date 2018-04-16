В Понтонном мужчины убили знакомого и закопали тело в грядке с укропом

По ходатайству следователя в суде подозреваемым будет избрана мера пресечения.

В Колпинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины, закопанного в грядке на участке. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Вечером 19 августа потерпевший вышел из дома в поселке Понтонный Колпинского района и не вернулся. Тело мужчины было найдено с признаками насильственной смерти. Предварительным следствием установлено, что у потерпевшего произошел конфликт с ранее знакомыми ему мужчинами, которые убили его и закопали тело в грядке с укропом. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя в суде подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу