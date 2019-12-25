В Петербурге могут ввести новые штрафы за перепланировку в квартире

Как оказалось, продажа комнат под видом студий в многокомнатных квартирах, в частности, в старом жилом фонде, сейчас набирает обороты.

В ЗакС Петербурга внесли законопроект, ужесточающий ответственность продавцов недвижимости за реализацию комнат под видом квартир-студий. Как рассказал "Деловой Петербург", парламентарии предлагают увеличить административные штрафы и повысить срок давности по всем таким делам.

Как оказалось, продажа комнат под видом студий в многокомнатных квартирах, в частности, в старом жилом фонде, сейчас набирает обороты. Такую недвижимость продают в основном физлица по заниженным ценам, при этом перепланировка, выполненная в них, чаще всего является незаконной. "Студией" комнату делают за счет дополнительных перегородок и установки раковины и санузла. Однако формально такая жилая площадь продается как доля в квартирах, о чем покупатель зачастую не знает.

Законопроект предлагает увеличить размер штрафа физлиц до 50-100 тысяч рублей, 100-200 тысяч рублей для должностных лиц и 200-500 тысяч – для юридических. Срок давности следствия по таким делам предлагается увеличить с 2 месяцев до 1 года.

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Фото: pxhere