Выдача ипотеки на ИЖС бьет рекорды

Две трети россиян живут в городских квартирах, но всё чаще рассматривают возможность переезда в загородный дом – таковы данные социологических опросов. Жизнь в сельской местности привлекает сразу по нескольким причинам: во-первых, экология и чистый воздух, во-вторых, частный дом позволяет увеличить размеры жилплощади, ну и конечно, избавиться от суеты мегаполиса.

Возможность удаленной работы, развитие инфраструктуры и разнообразных онлайн-сервисов за несколько лет кардинальным образом перевернули рынок и привели к повышению популярности формата загородного жилья. Тех, кто еще не обзавелся собственной фазендой, останавливают, как правило, лишь финансовые ограничения, но сегодня и этот барьер можно преодолеть.

Вот тут муж собирается делать беседку, -

рассказывает жительница коттеджного квартала Полина Петрова. Вместе с мужем она переехали в свой дом 3,5 месяца назад – прямо из роддома, новоселье и выписку отмечали в один день. Исполнить мечту помогла ипотека. Молодой семье пришлось лишь дважды приехать в офис – все остальное осуществили онлайн.

Полина Петрова, жительница коттеджного квартала Family Village 2:

В доме здорово: свой участок, свой огород. Детям здорово на участке на будущее бегать. Дом – это дом. Квартира – то соседи снизу, сверху, а тут тихо, спокойно. Для детей шикарно.

Застройщик коттеджного квартала Family Village 2, инвестиционно-строительная компания "SMART HOUSE" точно знает сколько времени потребуется на реализацию мечты – от 40 до 60 дней. Именно столько в среднем занимает возведение дома по каркасной технологии.

Анна Измайлова, руководитель отдела продаж коттеджного квартала Family Village 2:

Повалить себе большую площадь в городе, могут не все. А загородом они могут по цене однокомнатной квартиры купить дом (100 кв метров – например). И это будет комфортный теплый дом для круглогодичного проживания "под ключ".

Вне зависимости от площади и этажности, все дома в квартале строятся по одному регламенту с применением энергосберегающих технологий.

Станислав Кузнецов, начальник участка коттеджного квартала Family Village 2:

При строительстве наших домов мы используем только строганную древесину камерной сушки - у Вас будет дом с идеальной геометрией без скрипов полов и деформации отделки, Устанавливаем ж/б сваи вместо винтовых, делаем частый шаг свай и выверенный расчет лаг перекрытия - полы не вибрируют и не пружинят, не сотрясаются при ходьбе. Дополнительно мы используем ветровлагозащитные плиты Белтермо. Что это дает? Ваш дом надежно защищен от сквозняков, а комнаты изолированы от шума.

Для большинства заказчиков помимо качества и скорости возведения, важным фактором является близость коттеджного поселка к городу. В идеале он должен располагаться не более чем в 30 минутах езды от Петербурга, чтобы без труда добираться на работу и учебу. На крупнейшем в России сервисе недвижимости Домклик появился новый каталог — он состоит из проектов домов от проверенных подрядчиков. В каждой карточке подробная информация — от планировки и описания материалов до фото и видео готовых проектов.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

С начала года мы видим рекордный спрос на кредитование ИЖС. Сейчас ипотеку на строительство дома с привлечением и без привлечения подрядчика можно оформить в Сбере по льготной ставке от 5%. В отличие от других госпрограмм, по этой нет требований к составу семьи, месту работы или региону строительства. Это делает её доступной для широкого круга людей. Программа действует с прошлого лета и продлится до 1 июля 2024 года.

С начала 2023 года спрос на кредитование индивидуального жилищного строительства в Сбере вырос в 3,6 раз. Лидеры по итогам января-апреля этого года – Санкт-Петербург (петербуржцы взяли 3,3 млрд руб. на ИЖС), Ленинградская область (1,1 млрд руб.), Вологодская область (530 млн рублей). Но больше всего кредитов – 60% - в Северо-Западном Федеральном округе было оформлено именно в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Если раньше большинство клиентов рассматривали загородный дом в качестве второго жилья, то сейчас собственный коттедж становится основным местом проживания. Компания "ЭКО-ХВОЯ" стоит дома под индивидуальный заказ, практически всегда типовой проект дорабатывают под запросы клиента. Единственное что остается неизменным – технология строительства.

Игорь Соловьев, руководитель компании "ЭКО-ХВОЯ":

Когда люди хотят сэкономить, у них в голове одна мысль – только сэкономить. Они не углубляются в проблемы вентиляции, пароизоляции, потому что это очень важный фактор, ветровлагозащита, то есть все пленки, которые используются в каркасных технологиях – это очень важный фактор.

Удивительно, что на протяжении двух последних веков, люди массово бежали из деревни в город за лучшей жизнью. Сейчас ситуация прямо противоположная. И благодаря своевременной законодательной реформе, которая расширила действие льготных программ, смягчила условия выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, сегодня больше россиян могут исполнить давнюю мечту.