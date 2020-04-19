Законопроект о поддержке благотворительности рассмотрят в Ленобласти

На заседании был представлен проект Дорожной карты по развитию благотворительности и учреждению ежегодной премии общественного признания "Команда 47".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился, чтобы финансовый блок разработал систему налоговых льгот для меценатов и благотворителей. Такое решение было принято на первом заседании координационного совета по развитию благотворительной деятельности в регионе.

На заседании был представлен проект Дорожной карты по развитию благотворительности и учреждению ежегодной премии общественного признания "Команда 47". Губернатор особо подчеркнул, что создание совета – это важный шаг к систематическому развитию благотворительности в области. Он также отметил, что целью совета является укрепление культуры благотворительности, которая должна стать неотъемлемой частью жизни региона.

Совет — это не просто формальность, а реальная возможность объединить усилия власти, бизнеса и общественности. Мы стремимся создать условия, при которых каждый сможет внести свой вклад в благотворительность. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти