Штрафы за нелегальные свалки в Ленобласти превысили 10 млн рублей

аиболее активными в установке камер и направлении материалов оказались администрации Сосновского сельского поселения (Приозерский район) и Пудомягского сельского поселения (Гатчинский район).

С начала 2024 года Эконадзор Ленинградской области применил штрафы на общую сумму более 10 миллионов рублей к лицам, уличенным в выбросе мусора в неположенных местах. Помощь в обнаружении нарушителей оказали системы фото- и видеонаблюдения.

За первые девять месяцев текущего года Комитет вынес 324 постановления о наложении штрафов на общую сумму 10,2 миллиона рублей. Наиболее активными в установке камер и направлении материалов оказались администрации Сосновского сельского поселения (Приозерский район) и Пудомягского сельского поселения (Гатчинский район).

Эконадзор настоятельно рекомендует местным органам власти оснащать места накопления отходов системами фото- и видеофиксации. Это способствует привлечению к ответственности организаторов несанкционированных свалок и снижает риск повторных нарушений, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Комитет также обращает внимание администраций на необходимость поддерживать порядок на контейнерных площадках. За прошедший год в адрес правительства Ленинградской области поступило более 6 тысяч жалоб на нарушения в местах сбора твердых бытовых отходов.