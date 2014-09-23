Ночные гонки стритрейсеров на Крестовском острове прервали полицейские

Семь дрифтеров временно лишились своих автомобилей: их транспортные средства были изъяты и доставлены на специальную стоянку из-за наличия признаков изменения номеров.

В преддверии выходных Госавтоинспекция Петербурга получила сведения о планируемом мероприятии для поклонников уличных гонок на Крестовском острове. Несколько десятков дрифтеров намеревались устроить ночное шоу с громкой музыкой и ревущими двигателями возле стадиона "Газпром Арена", но планы автогонщиков нарушила прибывшая полиция.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, во время профилактических мероприятий было проверено более пятидесяти автомобилей, составлено несколько десятков административных протоколов. Семеро водителей были отправлены на медицинское освидетельствование. Те, кто отказался пройти медосмотр, также подверглись административному наказанию согласно статье 12.26 КоАП РФ. Теперь им угрожает не только значительный штраф, но и лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет.

Семь дрифтеров временно лишились своих автомобилей: их транспортные средства были изъяты и доставлены на специальную стоянку из-за наличия признаков изменения номеров. Если подозрения подтвердятся, владельцам грозят серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Более десяти автомобилей прошли проверку на уровень громкости выхлопа. Нарушителям предписано устранить технические неисправности, иначе их транспортные средства могут быть сняты с регистрации.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе проведения профилактического мероприятия "Такси" в Петербурге и Ленобласти выявлено почти 2,5 тыс. нарушений.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти