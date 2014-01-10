В ходе проведения профилактического мероприятия "Такси" в Петербурге и Ленобласти выявлено почти 2,5 тыс. нарушений

Московский район стал лидером по количеству правонарушений среди водителей такси в Петербурге, а в Ленобласти наибольшее число нарушений было зафиксировано в Всеволожском районе.

С 25 по 29 ноября в Петербурге и Ленобласти проводилось профилактическое мероприятие "Такси". За этот период сотрудники Госавтоинспекции составили более 1800 протоколов в Петербурге и свыше 500 - в Ленобласти. За это время произошло 4 ДТП с участием такси в Петербурге и одно - в Ленобласти.

Московский район стал лидером по количеству правонарушений среди водителей такси в Петербурге, а в Ленобласти наибольшее число нарушений было зафиксировано в Всеволожском районе.

Профилактическое мероприятие "Такси", осуществляемое Госавтоинспекцией, направлено на выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации касательно нелегальных пассажирских перевозок с использованием легковых такси. В рамках мероприятия предусмотрено прекращение деятельности нелегальных перевозчиков, а также выявление правонарушений, связанных с режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны.

Ранее мы сообщили о том, что жительницу Курортного района лишили авто за пьяное вождение.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти (архив)