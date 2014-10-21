Профилактическое мероприятие "Такси" стартовало в Петербурге и Ленобласти

Меры направлены на выявление и предотвращение нарушений российского законодательства в сфере пассажироперевозок на такси, снижение уровня аварийности и повышение безопасности на дорогах при перевозке пассажиров и багажа на такси.

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка автомобилей такси с 25 по 29 ноября по следующим направлениям: соответствие водителей требованиям для управления транспортными средствами; законность ведения предпринимательской деятельности; наличие разрешений на перевозку пассажиров; соблюдение правил дорожного движения.

Как информирует Управление Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, меры направлены на выявление и предотвращение нарушений российского законодательства в сфере пассажироперевозок на такси, снижение уровня аварийности и повышение безопасности на дорогах при перевозке пассажиров и багажа на такси.

Дополнительно мероприятие нацелено на устранение случаев нелегальной деятельности таксистов, а также на профилактику преступлений и правонарушений, совершенных водителями и сотрудниками транспортных компаний.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти (архив)