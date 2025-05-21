Росприроднадзор выдал "Леноблводоканалу" предостережение о неочищенных коммунальных стоках в деревне Оржицы

Чтобы оценить степень воздействия загрязнённой воды на окружающую среду, сотрудники лаборатории взяли образцы жидкости из канализационного люка, непосредственно вблизи точки попадания сточных вод в ручей, а также выше и ниже по течению реки.

Жители деревни Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области пожаловались в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора на проблему загрязнения земельного участка неочищенными коммунальными сточными водами.

Специалисты ведомства провели проверку, в результате которой выяснилось, что канализационно-насосная станция в деревне Оржицы, предназначенная для сбора и последующей передачи бытовых отходов на очистные сооружения, допускает слив необработанных стоков непосредственно на землю, откуда они попадают в Леваловский ручей.

Чтобы оценить степень воздействия загрязнённой воды на окружающую среду, сотрудники лаборатории взяли образцы жидкости из канализационного люка, непосредственно вблизи точки попадания сточных вод в ручей, а также выше и ниже по течению реки.

Государственному унитарному предприятию "Леноблводоканал", ответственному за работу очистных сооружений и насосной станции, направлено предупреждение о недопустимости нарушений экологического законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что первые случаи укусов змей зарегистрированы в Ленобласти с наступлением тепла.

Видео: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора