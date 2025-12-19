В Петербурге не будут обустраивать "наземные" светофоры

Такие регулировщики нужны специально для тех, кто не может оторваться от гаджетов за рулем.

В социальных сетях стало популярным видео с "наземными" светофорами в Южной Корее. Такие регулировщики нужны специально для тех, кто не может оторваться от гаджетов за рулем. Как выяснило издание Neva.Today, в Петербурге технологию воплотили в жизнь раньше – в 2014 году на Малой Морской улице, и эксперимент не вышел за пределы этого участка.

Уточняется, что светодиодные ленты работали синхронно с традиционным светофором. К настоящему времени в Северной столице нет ни одного подобного объекта: элементы были нестабильными. В связи с повышенной влажностью и морозной зимой происходили короткие замыкания. А из-за снегопада светодиоды заметало.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)