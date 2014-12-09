На Курляндской изъяли более 100 кг замороженной икры морского ежа

На предприятии нашли нарушения при производстве и хранении рыбной продукции.

Прокуратура Адмиралтейского района потребовала устранить нарушения при производстве и хранении рыбной продукции на предприятии на Курляндской улице.

Было установлено, что производственные помещения рыбного предприятия по улице Курляндской, в которых изготавливается и хранится продукция, не соответствуют санитарно-техническим нормам. При осмотре помещений обнаружено более 100 кг замороженной икры морского ежа без маркировки и сроков годности.

Рыбная продукция изъята из оборота. Прокурор Адмиралтейского района внес представление в адрес генерального директора предприятия. Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее полиция провела профилактический рейд на Южном рынке .

Фото и видео: прокуратура СПб