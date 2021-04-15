Полиция провела профилактический рейд на Южном рынке 

Профилактический рейд прошел 13 ноября на Южном рынке. Проверочные мероприятия были нацелены на выявление продукции сомнительного происхождения, нарушений эксплуатации транспортных средств и проверку соблюдения миграционного законодательства.
Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда сотрудники экономической полиции обнаружили пять оптовых складов, на которых хранилась табачная продукция сомнительного происхождения: в совокупности более 55 тысяч пачек сигарет различных марок. На пачках отсутствовали акцизные марки. По оценкам полицейских, рыночная стоимость изъятой продукции составляет более 7 миллионов рублей. Возбуждено административное производство, устанавливаются владельцы немаркированной табачной продукции, а также ее происхождение. Пятеро работников оптовых складов доставлены в отдел полиции.
Сотрудники Госавтоинспекции проверили 30 автомобилей, находившихся на территории рынка, более 10 помещены на спецстоянку для экспертизы в связи с наличием признаков изменения номеров.
Также полицейские выявили почти 50 иностранцев, треть из них находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Они доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.
Ранее полицейские пресекли канал незаконной легализации мигрантов в Петербурге.
Видео: МВД
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