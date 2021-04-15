Полиция провела профилактический рейд на Южном рынке 

Полицейские обнаружили пять оптовых складов, на которых хранилась табачная продукция сомнительного происхождения.

Профилактический рейд прошел 13 ноября на Южном рынке. Проверочные мероприятия были нацелены на выявление продукции сомнительного происхождения, нарушений эксплуатации транспортных средств и проверку соблюдения миграционного законодательства.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда сотрудники экономической полиции обнаружили пять оптовых складов, на которых хранилась табачная продукция сомнительного происхождения: в совокупности более 55 тысяч пачек сигарет различных марок. На пачках отсутствовали акцизные марки. По оценкам полицейских, рыночная стоимость изъятой продукции составляет более 7 миллионов рублей. Возбуждено административное производство, устанавливаются владельцы немаркированной табачной продукции, а также ее происхождение. Пятеро работников оптовых складов доставлены в отдел полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 30 автомобилей, находившихся на территории рынка, более 10 помещены на спецстоянку для экспертизы в связи с наличием признаков изменения номеров.

Также полицейские выявили почти 50 иностранцев, треть из них находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Они доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Ранее полицейские пресекли канал незаконной легализации мигрантов в Петербурге.

Видео: МВД