Завершилась надвижка путепровода трамвайной линии "Славянка" над КАД

Общая протяженность путепровода, включая подпорные стены и ответвления на Виллеровский переулок, составляет около 1210 метров.

Завершение третьего этапа возведения металлического путепровода над КАД завершено строителями. Это крупнейший путепровод трамвайной линии, который пересекает три вида транспорта: Московское шоссе, Октябрьскую железную дорогу и КАД на третьем уровне. Эта новость была опубликована в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Общая протяженность путепровода, включая подпорные стены и ответвления на Виллеровский переулок, составляет около 1210 метров. В конструкции используется 25 опор, поддерживающих путепровод. Часть пролёта над КАД находится между девятой и двенадцатой опорами и имеет длину 241 метр.

Начало работ по надвижке третьей части путепровода над КАД было инициировано губернатором Петербурга Александром Беглым 26 сентября 2024 года. Окончательный этап строительства начался ночью с 15 на 16 декабря. Металлическая конструкция в виде фермы переместилась на 77 метров от одиннадцатой опоры, находящейся внутри КАД, до двенадцатой опоры, которая расположена в поселке Шушары. Скорость надвига металла составила более 10 метров за рабочий день.

Следующие этапы строительства включают инженерные работы на других участках проекта: реконструкцию инженерных коммуникаций, строительство здания конечной остановки "Балканский" и комплекса зданий будущего трамвайного депо, а также работы по верхнему уровню путей и контактной сети будущей трамвайной линии.

Ранее мы сообщили о том, что на строящейся станции "Горный институт" идут пусконаладочные работы.

Видео: Telegram / Линченко Николай Викторович