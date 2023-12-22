В Петербурге снимают фильма по роману "Авиатор"

Роман Евгения Водолазкина "Авиатор" получил ряд премий, среди которых "Большая книга" и "BookStar-2019", а также историко-литературная премия "Клио".

В Петербурге начались съемки кинофильма по роману Евгения Водолазкина "Авиатор". Об этом рассказали в "Редакции Елены Шубиной", которая выпускала книгу.

Бюджет картины составляет более 500 млн рублей. Производство фильма осуществляют при поддержке Фонда кино. Генеральным продюсером картины выступил Сергей Катышев. Авторами финальной версии сценария являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкевич и Евгений Водолазкин.

Режиссером картины стал Егор Кончаловский, который собрал звездный состав актеров. В роли профессора Гейгера – Константин Хабенский, в роли Платонова – Александр Горбатов. Также в фильме снимутся Дарья Кукарских, Евгения Добровольская, Евгений Стычкин, Илья Коробко, Софья Эрнст, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму пишет композитор Макс Фадеев.

Роман "Авиатор" получил ряд премий, среди которых "Большая книга" и "BookStar-2019", а также историко-литературная премия "Клио".

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Фото: Telegram/ РЕШаю, что читать // Редакция Елены