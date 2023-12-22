"В нашей профессии невозможно что-то сделать на пол ноги". Владимир Сычев о новом сезоне сериала "Ресторан по понятиям", актерском становлении и дебютах дочерей

Недавно на канале ТНТ стартовал третий сезон сериала "Ресторан по понятиям" – криминальной истории о 4 друзьях – Кощее, Шустром, Кильке и Кувалде – которые продолжают попытки стать законопослушными бизнесменами и следят за своим рестораном. Правда, в новом сезоне судьба снова подкидывает им испытания, кого-то соблазняет на мошенничество, а кого-то знакомит с забытыми родственниками…

О новых сериях мы поговорили с Владимиром Сычевым, сыгравшим одну из главных ролей – Кощея. Актёр рассказал о том, что зрителям стоит готовиться к новым локациям и персонажам, а ещё поделился своим пониманием отдыха и творческими успехами дочерей.



Скоро на ТНТ выходит третий сезон сериала "Ресторан по понятиям" с вами в главной роли. В новом сезоне ожидается расширение бизнеса, каким станет ваш герой Кощей и выдержит ли его характер такие изменения?

В новом сезоне расширяется бизнес, у моего Кощея появляется сын, да ещё и с невестой. На самом деле, зрителей ждёт очень много интересных моментов, мы не бросаем ресторан, конечно, но много происходящего в 3 сезоне будет в новой локации. Я думаю, все, кто уже полюбил этот сериал, не разочаруются.

В новом сезоне Кощей и его партнеры Шустрый (Владимир Вдовиченков), Кувалда (Дмитрий Дюжев) и Килька (Иван Кокорин) станут законопослушными бизнесменами. Какие, на ваш взгляд, качества помогают Кощею справляться в сложных ситуациях и, в конце концов, выйти из них и подняться на новый уровень в бизнесе?

Они стараются стать законопослушными, но предлагаемые обстоятельства каждый раз заставляют ходить по грани. Тем не менее, герои справляются. Их настоящая дружба, которая связывает Кощея, Шустрого, Кильку и Кувалду, наверное, и двигает вперед всё то, что с ними происходит. Благодаря этой дружбе, настоящей, мужской, они справляются со всем.

В новом 2024 году выходит новый проект с вашим участием, еще больше - в процессе работы. Складывается впечатление, что вы снимаетесь практически без перерыва. Погружение в роль явно требует больших эмоциональных и физических затрат. Как при таком графике вам удается избегать профессионального выгорания?

Действительно, в 2023 году у меня был очень плотный график. Я не жалуюсь, люблю свою работу, замечательные были проекты и роли, приходилось выкладываться на все сто. И непросто это всё, поэтому старался максимально найти время для отдыха, получилось два раза с семьёй улететь. Я заметил, что только когда прилетаешь, понимаешь, насколько устал, поэтому первые 7-8 дней только спишь и ешь, потом организм понимает, что отдохнул и появляются силы на занятия спортом, на прогулки, на развлечения с детьми.

Даже сейчас я нахожусь в отпуске, мы с семьей смогли почти на 4 недели улететь, и первые две недели я даже не понимал, что отдыхается. Организм восполняет всё затраченное, потому что в нашей профессии невозможно что-то сделать на пол ноги и не выложиться, только на сто процентов. А мне уже не 16, а 50+, надо восстанавливаться и, в любом случае, искать время для отдыха. По-другому – никак.

Свою актерскую карьеру вы начали еще в детстве со съемок в "Ералаше". Как вы считаете, столь ранний старт в мире кино был скорее преимущество или, напротив, помехой для вашей будущей карьеры?

Действительно, я начал свой творческий путь в кино в 12 лет. Ко мне подошли на улице, предложили поучаствовать в пробах. Был колоссальный кастинг, до кинопроб мы дошли вдвоем с оппонентом. Я его по актерски выигрывал, но он больше подходил по типажу, так сказал потом режиссер Валерий Пендраковский: "Володь, я очень желаю, что я не тебя утвердил на эту роль". Но поскольку такой огромный кастинг был пройден, моя фотография осталась в актерском агентстве студии Горького, и буквально через неделю мне позвонили из "Ералаша" и дебютировал я уже там.

На самом деле, это был хороший толчок и благодаря этому, наверное, сформировалась вся моя дальнейшая история, связанная с кино, моя жизнь, и это всё послужило тому, что сейчас я занимаюсь любимым делом.

Недавно вы впервые попробовали себя в новом качестве - стали сопродюсером фильма "Начать сначала", где также сыграли главную роль. В Голливуде это распространенная практика - многие известные актеры и актрисы продюсируют свои проекты. Планируете ли вы дальше развиваться в этой сфере? Может быть, у вас уже есть в планах несколько фильмов или сериалов, где вы бы могли проявить себя и как продюсер тоже?

Да, на самом деле я не планировал быть продюсером и сопродюсером в фильме, где я играл главную роль, спортивной драме про регби. Но так сложились обстоятельства, что мне пришлось стать сопродюсером и вкладываться материально в этот проект. Было очень непросто, скажу честно, не ожидал, что всё будет вот так, тем более, спонтанно. Рисковая была история, но я ни о чем не желаю. После этого был ещё один фильм, полный метр, который скоро выйдет на экраны. Могу даже сказать название: "В потоке трёх стихий". Тоже спортивная история про прыжки в воду, где я тоже стал одним из продюсеров.

Не скажу, что это будет целенаправленно основным моим поприщем, актёрское мастерство остаётся у меня на первом месте, но тем не менее, в планах уже есть новые проекты, которые я буду продюсировать.

Хочется верить в то, что несмотря на загруженный график, у вас находится время и на отдых. Что помогает вам по-настоящему перезагрузиться? Вы из тех людей, кто предпочитает активно проводить свободное время или, напротив, из тех, для кого лучший способ расслабиться - это принять горизонтальное положение дома?

Да, вы правы, обязательно надо находить время на отдых, даже если очень плотный график. Активный отдых заряжает: природа, прогулка, пробежки – но бывают такие дни, когда хочется принять горизонтальное положение. Я в нём могу находиться сутки, а то и двое. Хотя, в принципе, я довольно активный человек, спорт люблю, стараюсь всегда себя в форме поддерживать. Но бывает, что сил не остаётся.

В прошлом вы неоднократно рассказывали, что ваша старшая дочь собирается пойти по вашим стопам и стать актрисой. Ее планы не поменялись? У вас уже есть опыт совместных съемок, хотите ли вы снова встретиться с Аней на площадке?

Конечно, у Ани и Марии меняются какие-то представления об их будущем, но они хотят стать актрисами и певицами. Очень творческие девочки. Аня сыграла со мной уже в двух проектах. Первый, к сожалению, пока не вышел ещё, там совсем маленькая роль, второй в 2023 году прошел в прокате, это продолжение "Добро пожаловать в семью повар из Неаполя ", где она сыграла небольшую роль. Мне кажется, очень хорошо у неё получилось, я доволен, во всяком случае.

Не моя инициатива, честно вам скажу, в обоих случаях. Первый раз продюсер увидел её, когда мы цирке были у Запашных – сам предложил и попробовала она. Второй раз Владимир Зинкевич, режиссер, с которым мы уже сделали несколько проектов и дружим, он знаком с моей семьей, тоже сам её предложил.

Я скажу больше, моя младшая дочь Маша дебютировала. В этом году будет премьера. У неё большая сложная роль, с которой она справилась, и это тоже была не моя инициатива. Режиссер Ирина Гобозашвили её увидела, был кастинг, я сказал, что пусть на общих основаниях она пробуется, если действительно достойна, то утверждайте.

Так всё и было. Знаете, сейчас был закрытый показ фильма и мне один человек говорит: "Владимир Владимирович, несмотря на ваш замечательный профессионализм, ваша дочка сыграла круче" – и мне это было очень приятно.

Фото: ТНТ