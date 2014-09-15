На Пулковском шоссе на стройке насмерть разбился рабочий

По факту гибели человека проводится проверка.

В Московском районе Петербурга правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели рабочего на стройке жилого комплекса. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 19 сентября с высоты 10 метров упал 41-летний стропальщик. Он погиб от полученных травм. Инцидент произошел на строительстве жилого комплекса на Пулковском шоссе, 95/4.

По факту гибели человека проводится проверка. Однако, по предварительно информации, рабочий упал с металлической балки по неосторожности.

Ранее в Ленобласти из пожарного пруда вытащили утопленника.

Фото: Piter.tv (архив)