  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе на стройке насмерть разбился рабочий
Сегодня, 8:17
290
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковском шоссе на стройке насмерть разбился рабочий

0 0

По факту гибели человека проводится проверка.

В Московском районе Петербурга правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели рабочего на стройке жилого комплекса. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 19 сентября с высоты 10 метров упал 41-летний стропальщик. Он погиб от полученных травм. Инцидент произошел на строительстве жилого комплекса на Пулковском шоссе, 95/4.

По факту гибели человека проводится проверка. Однако, по предварительно информации, рабочий упал с металлической балки по неосторожности.

Ранее в  Ленобласти из пожарного пруда вытащили утопленника.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: падение, пулковское шоссе, рабочий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии