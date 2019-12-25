Глава МЧС России вручил дипломы петербургским выпускникам

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Петербург на Дворцовой площади вручил дипломы и лейтенантские погоны выпускникам Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Из рук Александра Куренкова дипломы с отличием и медали "За особые успехи в учении" получили восемь лучших выпускников.
Всего в мероприятии приняли участие 270 человек. На торжественной церемонии присутствовали руководство МЧС России и представители администрации Санкт-Петербурга.
Ранее на Петропавловской крепости в честь лучших выпускников вузов был дан залп из пушки.
Фото: Telegram / МЧС России
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