Глава МЧС России вручил дипломы петербургским выпускникам

Вручение дипломов и лейтенантских погон проходило на Дворцовой площади.

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Петербург на Дворцовой площади вручил дипломы и лейтенантские погоны выпускникам Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Из рук Александра Куренкова дипломы с отличием и медали "За особые успехи в учении" получили восемь лучших выпускников.

Всего в мероприятии приняли участие 270 человек. На торжественной церемонии присутствовали руководство МЧС России и представители администрации Санкт-Петербурга.

Ранее на Петропавловской крепости в честь лучших выпускников вузов был дан залп из пушки.

Фото: Telegram / МЧС России