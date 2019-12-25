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Глава МЧС России вручил дипломы петербургским выпускникам
Сегодня, 13:46
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Глава МЧС России вручил дипломы петербургским выпускникам

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Вручение дипломов и лейтенантских погон проходило на Дворцовой площади.

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Петербург на Дворцовой площади вручил дипломы и лейтенантские погоны выпускникам Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Из рук Александра Куренкова дипломы с отличием и медали "За особые успехи в учении" получили восемь лучших выпускников.

Всего в мероприятии приняли участие 270 человек. На торжественной церемонии присутствовали руководство МЧС России и представители администрации Санкт-Петербурга.

Ранее на Петропавловской крепости в честь лучших выпускников вузов был дан залп из пушки.

Фото: Telegram / МЧС России

Теги: выпускники, дворцовая площадь, мчс, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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