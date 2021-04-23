На Петропавловской крепости в честь лучших выпускников вузов дан залп из пушки

В 2022 году петербургские вузы окончили более 70 тысяч человек.

В Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 29 июня состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт‑Петербурга. В этом году церемония состоялась в двадцатый раз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С успешным окончанием высших учебных заведений выпускников поздравил губернатор Александр Беглов.

В 2022 году петербургские вузы окончили более 70 тысяч человек. Из них 60 были приглашены на церемонию. Это студенты, которые отличились в учебе и общественной деятельности, участвовали в научных конференциях. От каждого учебного заведения присутствовал один выпускник.

Ранее на Бал медалистов в Петергофе были приглашены 3,5 тыс. выпускников.

Фото: пресс-служба Смольного