В Румянцевском саду стартовал музыкальный фестиваль "Иди на звук!"

Каждый четверг до середины сентября гостей ждут концерты под открытым небом.

В четверг, 15 мая, в реконструированном Румянцевском саду начался первый городской фестиваль музыки "Иди на звук!". Каждый четверг до середины сентября гостей ждут концерты под открытым небом.

Фестиваль стал возможен благодаря масштабной реконструкции сада силами городской администрации. Исторический музыкальный павильон теперь передан "Петербург-концерту", который и организовал проект совместно с Комитетом по культуре. В Румянцевском саду завершились реставрация обелиска "Румянцева победам" и восстановление фонтана, а вскоре планируется открытие музыкального павильона, который передан городу. Павильон будет бережно восстановлен с учётом исторических особенностей и оснащён современными технологиями, превратившись в площадку для концертов.

Сегодня жители и гости Северной столицы уже могут насладиться обновлёнными пространствами сада: музыкальной эстрадой, летней площадкой для выступлений и танцевальной зоной, где регулярно будут проходить концерты любимых мелодий.

В день открытия фестиваля перед зрителями выступил петербургский коллектив Olympic Brass. В течение всего летнего сезона зрители смогут увидеть выступления различных коллективов: группы "Филармония", ансамбля "Невский джаз", Андрея Косинского и его коллектива "Косинский Оркестр", казачьего ансамбля "Атаман", трио Алексея Чижика, ансамбля "БИС-КВИТ", а капеллы "Супермотив", духового оркестра "Невские фанфары", группы "Ленинградские мосты", KRЮKOV band, Веры Егоровой и THE BIG BUDDY BAND и многих других артистов.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль тюльпанов 17 и 18 мая посетили 100 тыс. петербуржцев.

Фото и видео: Piter.TV