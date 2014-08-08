Фестиваль тюльпанов 17 и 18 мая посетили 100 тыс. петербуржцев

Программу посвятили 300-летию одного из первых владельцев острова – Ивана Елагина.

Фестиваль тюльпанов, который проходил 17 и 18 мая на Елагином острове в Петербурге, посетили 100 тыс. человек. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В этом году на территории парка высадили 251,4 тыс. луковиц. Программу мероприятия посвятили 300-летию одного из первых владельцев острова – Ивана Елагина. В рамках музыкальной части "Остров радости" прозвучали произведения эпохи барокко и романтизма, на площадке возле Музея художественного стекла состоялись танцевальные мастер-классы.

24 и 25 мая Фестиваль тюльпанов завершится, поэтому обязательно приходите, чтобы классно провести время всей семьей! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: тюльпаны распустились в Петербурге благодаря теплой погоде.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга