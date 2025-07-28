Через "Морскую почту" в Кронштадте отправили 6,5 тыс. открыток

Проект приурочили ко Дню ВМФ.

"Морской почтой" издания "Петербургский дневник" в Кронштадте 26 и 27 июля воспользовались 6,5 тыс. человек. Проект приурочили ко Дню Военно-морского флота.

Это рекорд за всю историю проекта: раньше на это уходило четыре дня. Особенно ценно, что у нас появляются постоянные участники. Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

В этом году почта работала на территории Купеческой гавани и на борту катамарана, названного в честь Героя России Александра Горина. Иллюстрации на открытках посвятили морской символике Петербурга.

"Морскую почту" реализуют с 2023 года при поддержке администрации Кронштадтского района и городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ, постоянный партнер – Почта России.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин прибыл в Петербург для наблюдения за учениями ВМФ и объявил о реформе морской пехоты.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Гальперин)