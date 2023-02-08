Путин прибыл в Петербург для наблюдения за учениями ВМФ и объявил о реформе морской пехоты

Оперативное учение Военно-Морского Флота России "Июльский шторм" проводилось с 23 по 27 июля.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота. В Главном Адмиралтействе глава государства поздравил военных с праздником, отметив, что в этом году он проходит в рабочей обстановке — без традиционного парада и салюта из-за соображений безопасности.

Основным событием стали масштабные учения "Июльский шторм", в которых задействованы: 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, свыше 15 тысяч военнослужащих

Учения одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. Их цель — отработка действий по отражению морских атак с учетом опыта специальной военной операции.

Важным заявлением Путина стало решение о преобразовании пяти бригад морской пехоты в дивизии, две из которых будут сформированы уже в 2025 году.

"Прежде всего поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота! Сегодня мы отмечаем праздник в рабочей обстановке, проверяем боевую готовность Флота. Идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флотов. В условиях обстановки, приближенной к боевой, проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов, морской авиации и береговых ракетных комплексов. Наша ключевая задача – гарантированно обеспечить безопасность России, надёжно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Это значительно повысит ударную мощь и боевые возможности наших сил" президент России Владимир Путин

В рамках визита глава государства также посетит Санкт-Петербургский морской технический университет, где обсудит вопросы подготовки кадров для флота.

Ранее Piter.TV сообщал, что Песков заявил, что парад ВМФ в Петербурге отменен из соображений безопасности.

Видео: kremlin.ru