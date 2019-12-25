В Кронштадте продолжается модернизация уличного освещения

В планах на текущий год — проведение реконструкции системы освещения на улице Зосимова, а также в квартале, ограниченном улицами Владимирской, Зосимовой, Гражданской и Посадской.

В Кронштадте продолжаются широкомасштабные работы по модернизации уличного освещения. Одним из последних объектов, получивших обновление, стал Арсенальный переулок, находящийся недалеко от Петровского парка. Здесь установлено 14 современных светильников, размещённых на 11 декоративных чугунных опорах, которые прекрасно вписываются в исторический архитектурный ансамбль города.

Помимо установки нового оборудования, специалисты провели демонтаж воздушных проводов и заменили их на подземный кабель. По инициативе президента России в Кронштадте ведётся реализация проекта создания историко-культурного кластера "Остров фортов". Параллельно с этим происходит модернизация всей инженерной и транспортной инфраструктуры. В планах на текущий год — проведение реконструкции системы освещения на улице Зосимова, а также в квартале, ограниченном улицами Владимирской, Зосимовой, Гражданской и Посадской.

Кроме того, запланировано строительство новой системы освещения на улице Осокина.