В Петербурге разыскивают злоумышленников, сообщивших о "минировании" ТЦ "Невский"

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".

Вечером 14 августа торговый центр "Невский", расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, стал объектом телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает Neva.Today.

Руководитель службы безопасности ТЦ доложил сотрудникам правоохранительных органов, что злоумышленниками было отправлено анонимное сообщение электронной почтой, утверждавшее о наличии бомбы внутри здания.

Проверка силами полицейских подразделений незамедлительно началась, но никаких следов взрывчатки обнаружено не было. Посетителей и работников эвакуировать не понадобилось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". В настоящий момент полиция проводит оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному инциденту.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"