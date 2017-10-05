На юге Ленобласти провели крупный миграционный рейд

Установлено, что 43 из примерно 300 иностранцев грубо нарушали российское законодательство о миграции, незаконно проживая на территории России.

Сотрудники ГУ МВД РРФ провели двухдневный профилактический рейд в населенных пунктах Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области. Цель мероприятия заключалась в выявлении и пресечении возможных правонарушений среди мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первый день проверки охватил деревни Низовская и посёлок Дивенский, а также посёлок Красный Мак в Лужском районе. Во второй день полиция проверила деревню Сорочкино и 10 садоводств массива Мшинское в Лужском районе. Всего за два дня правоохранители обследовали порядка 13 многоэтажных жилых зданий и примерно 2 тыс. частных домовладений.

В результате проверок выявлено около 300 иностранных граждан, подавляющее большинство которых пребывали в регионе легально. Однако установлено, что 43 иностранца грубо нарушали российское законодательство о миграции, незаконно проживая на территории России. Данные граждане доставлены в полицию, привлечены к административной ответственности, решается вопрос о депортации указанных лиц за пределы государства.

Подобные профилактические операции сотрудников правоохранительных органов планируется проводить регулярно.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти