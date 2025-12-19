Марафон "Дорога жизни" пройдет 25 января в 57-й раз

Уникальность "Дороги жизни" заключается в её проведении в зимних условиях по исторической трассе.

Руководитель спортивных проектов организации "Лига Героев" Назарий Коломиец поделился с изданием "Петербургский дневник" информацией о нововведениях, подготовленных для участников марафона "Дорога жизни" в 2026 году.

В беседе он отметил, что марафон "Дорога жизни" будет проводиться уже в 57-й раз. "Лига Героев" занимается его организацией с 2022 года, соответственно, данный забег станет пятым по счету под эгидой организации, что можно считать небольшим юбилеем. Наибольшей сложностью в проведении этого легендарного марафона за последние годы, по словам Коломийца, является поддержание высочайшего уровня организации, отвечающего подвигу жителей блокадного Ленинграда.

Коломиец подчеркнул, что "Дорога жизни" – это, прежде всего, проект социальной и патриотической направленности, и только потом – спортивное мероприятие. Важно, что с каждым годом количество участников увеличивается, в их числе – блокадники и их потомки. В 2026 году ожидается более 7000 участников, из которых 2500 пробегут марафонскую дистанцию.

Уникальность "Дороги жизни" заключается в её проведении в зимних условиях по исторической трассе. В этом году была восстановлена дистанция 10 км. Также, впервые был предложен онлайн-формат марафона, позволяющий принять участие всем желающим, независимо от места нахождения. Уже зарегистрировались около 170 человек из разных уголков России и зарубежных стран. Среди самых возрастных участников – 90-летний Михаил Гершман. Основатель марафона Григорий Колгашкин, который в возрасте 91 года преодолел дистанцию 1 км, является примером для многих. В память о нём вручаются специальные призы самым возрастным участникам.

