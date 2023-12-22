В Петербурге спасают малыша после падения из окна второго этажа

Основной удар пришелся на голову.

В Петербурге в одной из детских больниц спасают полуторагодовалого мальчика после падения из окна квартиры. Ребёнок получил тяжёлые травмы, стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел днём 8 апреля на улице Весельной в Василеостровском районе. Малыш после падения со второго этажа был помещен в реанимацию. Уточняется, что основной удар пришелся на голову.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту.

Ранее в Ленобласти медики вытащили из желудка двухлетнего ребёнка более 100 магнитных шариков.

Фото: Piter.tv