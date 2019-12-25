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За сутки петербургские организации получили 18 сообщений от лжеминеров
Сегодня, 9:29
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За сутки петербургские организации получили 18 сообщений от лжеминеров

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В ходе проверок был эвакуирован 451 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге накануне прошла новая волна ложных сообщений о минировании. Об этом сообщает 78.ru.

В различные организации поступило 18 сообщений о минировании трех объектов: двух образовательных учреждений и одного торгового центра. Сотрудники полиции оперативно проверили указанные адреса, но взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. В ходе проверок был эвакуирован 451 человек.

Проверка завершилась незадолго до полуночи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что студентов, выкрикивавших украинское приветствие в СПБ ГУТ, арестовали на пять суток.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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