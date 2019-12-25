Студентов, выкрикивавших украинское приветствие в СПБ ГУТ, арестовали на пять суток

Они заявили, что сделали это на спор ради шутки.

Студенты СПбГУТ имени Бонч-Бруевича признаны виновными по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, демонстрирование которой запрещено федеральным законом).

Судья Невского районного суда Светлана Петий приговорила каждого из юношей к пяти суткам административного ареста (при максимальной санкции в 15 суток).

Напомним, что двух молодых людей задержали 13 февраля. Как стало известно в суде, студенты дважды произнесли украинское приветствие, которое в России классифицируется как экстремистское. Они заявили, что сделали это на спор ради шутки.

Ранееграффитист принёс "Горэлектротрансу" извинения за порчу нового трамвайного вагона.

Фото: Piter.TV