Граффитист принёс "Горэлектротрансу" извинения за порчу нового трамвайного вагона

Он также заявил о полном возмещении ущерба, нанесенного имуществу предприятия.

Граффитист принес извинения Горэлектротрансу за повреждение нового трамвая в Третьем трамвайном парке и компенсировал ущерб. Инцидент произошел 18 января 2025 года на конечной остановке "Площадь Репина". Сумма возмещения составила 9716 рублей.

По факту случившегося отделом дознания УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм, включающий порчу общественного транспорта или другого имущества в публичных местах).

Благодаря информации, предоставленной СПб ГУП "Горэлектротранс", сотрудникам правоохранительных органов удалось установить подозреваемого и задержать его. Не дождавшись завершения расследования и передачи дела в суд, фигурант записал видео с извинениями, которые направил в адрес СПб ГУП "Горэлектротранс". В нем он также заявил о полном возмещении ущерба, нанесенного имуществу предприятия.

Неделю назад по другому делу о порче вагонов граффити судом были вынесены приговоры трем другим участникам, которым назначили наказания в виде одного года и полутора лет ограничения свободы, а также условного лишения свободы на два года с испытательным сроком полтора года.

Ранее в Петербурге задержаны еще два участника группы мошенников, подменявших товары на маркетплейсе.

Видео: СПб ГУП "Горэлектротранс"