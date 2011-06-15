По дорогам Петербурга проедут советские автобусы в рамках акции "Ленинградский рейс"

Техника пройдет по трассе от Витебского вокзала через Гороховую улицу до Александровского сада.

В рамках акции "Ленинградский рейс", которая приурочена к годовщине со дня открытия регулярного автобусного движения в Петербурге, по дорогам проедут советские ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н и два Ikarus 280.

Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, именно эти автобусы были символом транспорта Ленинграда. Техника пройдет по трассе от Витебского вокзала через Гороховую улицу до Александровского сада. Старт колонны – 2 сентября в 12:00.

Ранее мы рассказывали о том, что летом автобусы "Пассажиравтотранса" перевезли почти 6 тыс. детей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга