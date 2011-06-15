  1. Главная
По дорогам Петербурга проедут советские автобусы в рамках акции "Ленинградский рейс"
Сегодня, 16:30
Техника пройдет по трассе от Витебского вокзала через Гороховую улицу до Александровского сада.

В рамках акции "Ленинградский рейс", которая приурочена к годовщине со дня открытия регулярного автобусного движения в Петербурге, по дорогам проедут советские ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н и два Ikarus 280. 

Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, именно эти автобусы были символом транспорта Ленинграда. Техника пройдет по трассе от Витебского вокзала через Гороховую улицу до Александровского сада. Старт колонны – 2 сентября в 12:00. 

Ранее мы рассказывали о том, что летом автобусы "Пассажиравтотранса" перевезли почти 6 тыс. детей. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: автобусы, ленинградский рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

