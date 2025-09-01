Летом автобусы "Пассажиравтотранса" перевезли почти 6 тыс. детей

Кроме того, предприятие оказывало транспортные услуги международным делегациям из Абхазии, Венесуэлы и Киргизии, прибывавшим в северную столицу на праздник "Алые паруса".

СПб ГУП "Пассажиравтотранс", подчинённое Комитету по транспорту Санкт-Петербурга, успешно провело перевозки детей в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года. Всего за период с 30 мая по 31 августа было организовано 176 специальных рейсовых перевозок, в ходе которых перевезли 5976 детей, информирует "Вечерний Санкт-Петербург".

Наиболее востребованными местами отдыха среди детей стали лагерь "Юный строитель" и детский образовательный центр Россонь имени Юрия Шадрина, о чём сообщили представители транспортного ведомства в своём официальном Telegram-канале.

Кроме того, предприятие оказывало транспортные услуги международным делегациям из Абхазии, Венесуэлы и Киргизии, прибывавшим в северную столицу на праздник "Алые паруса". Транспортировка юного контингента была выполнена качественно и безопасно, количество переведённых маленьких гостей составило более 1500 человек.

Каждая поездка организована с соблюдением действующих норм законодательства и проведена с привлечением современных комфортабельных автобусов, управляемыми опытными водителями, прошедшими дополнительную подготовку. Безопасность путешествий дополнительно обеспечивается путём сопровождения автобусных колонн патрульными экипажами ГИБДД на всём маршруте следования.

Фото: Piter.TV