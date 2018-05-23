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В Новом Ташкенте построят "Квартал Петербург"
Сегодня, 16:26
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В Новом Ташкенте построят "Квартал Петербург"

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Инициатором стал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В Новом Ташкенте появится "Квартал Петербург". Меморандум о его строительстве подписали 6 декабря в Смольном губернатор города Александр Беглов, Хоким – мэр – Ташкента Шавкат Умурзаков и заместитель министра строительства Республики Узбекистан Давронжон Адилов. 

Совместная работа над проектом выведет сотрудничество Северной столицы и Ташкента на новый уровень. Так, возведут микрорайон, названный в честь Петербурга. Инициатором стал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 

"Новый Ташкент" является главным градостроительным проектом страны, который предполагает возведение нового города, примыкающего к восточной части "старого" Ташкента.

Ранее на Piter.TV: Эрмитаж совместно с Samsung отреставрировал технически сложные экспонаты. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: петербург, сотрудничество, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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