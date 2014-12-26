Эрмитаж совместно с Samsung отреставрировал технически сложные экспонаты

Фирма помогла восстановить Армиллярную сферу 19 века и старинные Яйцо-часы Ротшильда.

Сегодня в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялась пресс-конференция сотрудников музея и фирмы Samsung Electronics. Во время мероприятия представители организаций поделились результатами многолетней совместной работы в рамках программы "Связь времен – связь технологий. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы петербургского музея.

В частности, стало известно, что в этом году при поддержке специалистов из Samsung реставраторы Государственного Эрмитажа смогли восстановить старинные технически сложные экспонаты. Речь об одной из первых образцов механической модели Солнечной системы – Армиллярной сферы, созданной в начале 19 века. А также о произведении мастерской фирмы Карла Фаберже – "поющем" Яйце-часах Ротшильда.

Совместный с Samsung Electronics проект "Связь времен – связь технологий" существует давно. Он совершенно замечательно придуман: проект сочетает новейшие технологии, уважение к технологиям прошлого, и несет в себе некий философский смысл и музейную традицию, что ничего новое не может существовать, не учась у старого. Идея создать программу реставрации старых технологий и классических механизмов вместе с Samsung была отличной. Связь удалось установить и она важна, как с философской, так и с технологической точки зрения. Подтверждение этому то, что проект существует и продолжает свою работу в самых разных условиях. Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа

В планах Эрмитажа – дальнейшее сотрудничество с Samsung Electronics и работа над другими музейными экспонатами. Реставраторы планируют коснуться каминных часов с музыкальным механизмом, которые в 18 веке произвел французский изобретатель Мишель Стольверк.

Напомним, что Главный штаб Государственного Эрмитажа закроется для посетителей во вторник, 26 ноября, в связи с проведением международного форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".

Фото: Государственный Эрмитаж