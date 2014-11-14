Крытые павильоны будут установлены на всех остановках в новых районах Петербурга

Остановки активно используются пожилыми людьми и семьями с маленькими детьми, однако они лишены необходимого комфорта в виде закрытых павильонов.

В районах Петербурга, отличающихся активной жилой застройкой, скоро появятся крытые павильоны для ожидания общественного транспорта. Такое распоряжение отдал губернатор города Александр Беглов после личной встречи с гражданами, где данная проблема была поднята жительницей дома № 68к4 на Кондратьевском проспекте, информирует пресс-служба Смольного.

Особое внимание градоначальник обратил на остановочные пункты возле Богословского кладбища, находящиеся поблизости от пересечения Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта. Здесь пересекаются маршруты сразу трех автобусов. Этот район стремительно развивается, здесь находятся жилые многоэтажки, социальные учреждения, медицинские центры, образовательные и культурные заведения. Остановки активно используются пожилыми людьми и семьями с маленькими детьми, однако они лишены необходимого комфорта в виде закрытых павильонов.

Эти обстоятельства послужили основанием для поручения соответствующему Комитету по благоустройству заняться решением вопроса. Работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года. На балансовой отчетности петербургского Комблага значатся около 4000 остановок. В 2025 году на улицах Петербурга появился 581 новый павильон, а до конца 2026 года планируется установить еще 203.

Фото: Правительство Петербурга