В Роспотребнадзоре рассказали о потенциальных пользе и вреде творога

Нормальная порция творога в день составляет 100-150 грамм, при условии отсутствия аллергии на молочный белок, непереносимости белков коровьего молока, язвенной болезни желудка, гастрита и проблем с почками.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области поделились информацией о пользе и потенциальном вреде творога. Главное правило — умеренность, учет особенностей организма и правильное сочетание продуктов.

Творог богат аминокислотами, необходимыми для роста мышц, улучшения метаболизма и поддержания здорового веса. Он легко усваивается и содержит полезные жирные кислоты, белки, витамины и микроэлементы. Также в нем присутствует большое количество молочнокислых бактерий, способствующих нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Творог гармонирует с ягодами, фруктами и орехами, но стоит избегать добавления кислых фруктов, таких как апельсины, грейпфруты или лимоны, поскольку это может привести к проблемам с пищеварением. Не следует сочетать творог с жирным йогуртом или сметаной, так как это создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Сливочное масло в сочетании с творогом способствует повышению уровня холестерина в крови, а виноград вместе с творогом может вызвать метеоризм. Ночные перекусы творогом могут спровоцировать утренние отеки из-за высокого содержания натрия.

Нормальная порция творога в день составляет 100-150 грамм, при условии отсутствия аллергии на молочный белок, непереносимости белков коровьего молока, язвенной болезни желудка, гастрита и проблем с почками. Детям, не страдающим непереносимостью, рекомендуется употреблять от 60 до 80 грамм творога через день до достижения двухлетнего возраста, после чего порцию можно увеличить до 100 грамм.

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