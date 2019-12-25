Автоцентр на Уральской улице обязали очистить сточные воды

Пробы воды показали, что стоки не соответствуют нормативом.

Коммерческую компанию, расположенную на Уральской улице, обязали повысить качество сточных вод. Соответствующего решения через суд добилась прокуратура Василеостровского района, сообщает пресс-служба ведомстваю

Как выяснилось в ходе проверок, ЗАО "Василеостровский автоцентр" периодически сбрасывает в канализацию сточные воды, превышая установленные нормативы водоотведения по качеству вод. Проще говоря, компания не следила за тем, чтобы в воду попадало как можно меньше загрязняющих веществ: отобранные городским "Водоканалом" пробы воды только подтвердили степень загрязнения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Ранее Росприроднадзор сообщил прокуратуре об окрашивании в синий цвет и едком запахе реки Славянки.

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