Карантин по узелковому дерматиту ввели на племзаводе под Приозерском

Ограничения распространяются также на частников, продающих молоко и мясо в Приозерском районе.

Управление ветеринарии Ленинградской области уведомляет о введении карантина в агропромышленном комплексе "Раздолье" в Приозерском районе из-за опасности распространения узелкового дерматита среди крупного рогатого скота.

Болезнь проявляется у коров лихорадкой, эрозией и уплотнениями на коже и слизистых оболочках. Доступ посторонних лиц на территорию племзавода ограничен, а автотранспорт подвергается дезинфекции.

Ограничения распространяются также на частников, продающих молоко и мясо в Приозерском районе. Введён постоянный контроль за санитарным состоянием мест скопления скота. Торговля продукцией животного происхождения непромышленного изготовления запрещена.

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