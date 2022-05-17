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Стало известно, как будут выглядеть световые проекции на Дворцовом мосту
Сегодня, 15:24
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Стало известно, как будут выглядеть световые проекции на Дворцовом мосту

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Ранее стало известно, что Дворцовый мост украсят проекции портретов Петра Великого и Корнея Чуковского.

Стало известно, как будут выглядеть световые проекции на Дворцовом мосту в Петербурге. Фотографии оказались в распоряжении "Петербургского дневника".

Ранее стало известно, что Дворцовый мост украсят проекции портретов Петра Великого и Корнея Чуковского. Таким образом в Северной столице дадут старт седьмому сезону проекта "Поющие мосты".

Первое в этом году шоу состоится в ночь с 20 на 21 мая. Церемония разведения Дворцового моста под классическую музыку состоится в 1:10.

Фото: Петербургский Дневник

Теги: дворцовый мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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