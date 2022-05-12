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Дворцовый мост украсят проекции портретов Петра Великого и Корнея Чуковского
Сегодня, 11:56
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дворцовый мост украсят проекции портретов Петра Великого и Корнея Чуковского

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Во время шоу "Поющие мосты" на Дворцовом мосту появится проекция с изображением Петра I, Корнея Чуковского и Константина Паустовского, сообщил "Петербургский дневник". Все они являются юбилярами этого года. 

Шоу пройдет в ночь с 20 на 21 мая. Церемония разведения моста начнется в 01:10 под классическую музыку. Старт проекта приурочен к Петербургскому международному книжному салону. Даты его проведения — 19-22 мая. 

В этом году в городе отмечают 350-летие со дня рождения первого российского императора. Корнею Чуковскому исполнится 140 лет, а Константину Паустовскому — 130. Проекции можно будет увидеть со стороны Адмиралтейской и Дворцовой набережных. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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