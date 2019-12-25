Переобуть машину выгодно: как сэкономить на замене резины без потери качества

К началу весны 2025 года средняя стоимость процедуры замены четырёх колес выросла примерно на 12%, составив более 7 тыс. рублей.

Каждый осенний сезон российские автомобилисты сталкиваются с необходимостью смены летней резины на зимнюю, зачастую тратя на это гораздо больше денег, чем следовало бы. Портал 110km.ru разобрался, какие услуги необходимы, и за что с водителей пытаются незаконно взимать дополнительную плату.

К началу весны 2025 года средняя стоимость процедуры замены четырёх колес выросла примерно на 12%, составив более 7 тыс. рублей. За прошедшую половину года снижения цен не произошло. В крупных мегаполисах вроде Москвы и Петербурга цены достигли порога в 10 000 рублей, в регионах начинается от суммы в 2100 рублей. Однако стандартный перечень услуг включает исключительно демонтаж старых покрышек, монтаж новых и контроль давления. Все остальные пункты — дополнительные.

При смене резины комплектами вместе с дисками балансировка, как правило, не требуется, если ранее вы не сталкивались с вибрациями, повреждениями ободьев или неправильным хранением. Напротив, если осуществляется перебортовка шин на одном комплекте дисков, балансировка становится обязательной процедурой.

Современные транспортные средства оборудованы системой TPMS (контроль давления в шинах), однако на недорогих автомобилях её может не оказаться вовсе. Если ваша машина оснащена этой системой (без встроенных сенсоров), достаточно вручную проверить давление и сбросить показания кнопкой Reset. Эту простую процедуру можно осуществить самостоятельно. Только прямая система требует специальной настройки, но даже в таком случае приобретение бюджетного программируемого устройства избавляет от визита в специализированный центр.

Одной из популярных дополнительных услуг является "чистка ступицы". Хотя коррозия иногда возникает, эта процедура нередко предлагается большинству клиентов необоснованно. Стоимость очистки в Москве достигает 1500 рублей, хотя сама операция элементарна и выполняется буквально за 1-2 минуты. Еще одна распространённая уловка механиков — утверждение о сильной коррозии болтов крепления колеса, сопровождаемое предложением приобрести новые крепежи. Обычно резьбовые соединения находятся в хорошем состоянии. Убедитесь сами, попросив мастера продемонстрировать дефект, и, вероятнее всего, необходимость покупки отпадёт.

Замена вентилей обязательна только при наличии видимых повреждений: трещин, твёрдых участков или деформаций. Если материал сохраняет эластичность, то замена не требуется, вопреки убеждениям некоторых недобросовестных работников автосервиса. Отдельно стоит упомянуть предложение заполнить шины азотом. Обычный атмосферный воздух уже на 78% состоит из азота, поэтому дополнительная польза для рядовых водителей отсутствует.

Также периодически автомеханики искусственно нагнетают ситуацию, говоря о деформированных дисках и предлагая исправить это за 2 тыс. рублей. Реально такая проблема может имитироваться простым наклеиванием магнита на внутреннюю сторону диска. Проверить это несложно: просите убрать магнит или лично осмотреть поверхность перед ремонтом.

Стоимость хранения набора сменных шин варьируется от 4 тыс. до 8 тыс. рублей в год. Но если у вас есть собственный гараж, балкон или подвальное помещение, почему бы не хранить там шины бесплатно? Самое важное условие — соблюдение условий хранения: чистота, сухость, защита от солнечного света и колебаний температуры.

Большинство россиян предпочитает обращаться за услугами шиномонтажа в частные автосервисы, сети и автозаправочные станции, обходя стороной официальных дилеров. Прежде чем выбрать пункт обслуживания, сравните цены и обязательно обратите внимание на расценки для больших размеров колёс (R17 и выше).

Владельцам автомобилей с небольшими размерами колёс (например, 15–17 дюймов) рекомендуется попробовать сменить резину самостоятельно. Минимальные инструменты (домкрат, баллонный ключ, динамометрический ключ) позволяют поменять покрышки собственноручно, сэкономив значительную сумму. Важно лишь контролировать силу затягивания гаек и следить за давлением в шинах. Тем не менее владельцам тяжёлого транспорта, кроссоверов или крупногабаритных моделей (шины R18+) стоит доверять замену специалистам.

