В Ленобласти из воды достали двух утонувших рыбаков

Погибших удалось опознать.

После таянья льда на Финском заливе стали находить тела пропавших без вести рыбаков. Как сообщают в группе "Петербург для души" в социальной сети "Вконтакте", за минувшие выходные в Ленобласти из воды достали два трупа.

Известно, что 7 апреля на страшную находку наткнулся рыбак из Сестрорецка. Мужчина рыбачил в трех километрах от берега, когда заметил в полынье неподалеку человеческое тело. На место происшествия прибыли спасатели, которые опознали в нем 68-летнего пропавшего жителя Красногвардейского района.

Второго утопленника нашли в воде через пару часов около санатория "Восток" в поселке Смолячкова. Тело также удалось опознать. Погибшим оказался 80-летний рыбак из Фрунзенского района.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранительные органы не обнаружили на телах следов насильственной смерти. Стоит отметить, что ГУ МЧС по городу и области с 15 марта запретили гулять по льду.

Фото: fisher.spb.ru