Администрация Петербурга выступила против создания прогулочных зон по льду Невы

Чиновники заявили, что это невозможно в силу погодных условий, так как заморозки становятся редкостью.

Правительство Санкт-Петербурга не поддержало идею создания прогулочной зоны на льду Невы. С такой инициативой ранее выступали представители общественного движения "За безопасность".

В прошлом месяце общественники направили обращение к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, с предложением создать в зимний период безопасные прогулочные маршруты по реке, а также места для подледной рыбалки.

По мнению представителя движения Дмитрия Курдесова, необходимо ввести строгий запрет выхода на лед с 1 ноября по 1 апреля. Но, поскольку жители и гости города любят подобные зимние прогулки по каналам, стоит предоставить им возможность безопасно ходить по льду.

По информации "Петербургского дневника", Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, убежден, что действующих запретов и правил достаточно для обеспечения благоприятных условий для рыбалки и прогулок. Чиновники считают, что введение временных площадок может только повысить риск опасности нахождения на льду. Так, например, опытные рыбаки не согласятся рыбачить в одном месте потому, что постоянно мигрируют вслед за рыбой.

Второй проблемой для реализации идеи с прогулочными зонами являются нестабильные погодные условия. Законопроекты могут не поспевать за изменчивым климатом. Несмотря на аргументы, Курдесов намерен отстаивать свою инициативу, так как считает, что она может стать "новой изюминкой Петербурга".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти из воды достали двух утонувших рыбаков.

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