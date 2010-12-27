Четверо рыбаков чуть не уплыли на льдине в Финском заливе

Трещина на льду появилась после прохождения судна.

4 февраля в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга спасатели доставали со льда любителями зимней рыбалки, которые вовремя заметили, что чуть не отправились в незапланированное путешествие.

Сигнал бедствия поступил в МЧС в половину третьего дня. Как стало известно, четверо рыбаков вышли на лед около дамбы. Тишину нарушило судно, после прохождения которого, на льду образовалась трещина. Мужчины поняли, что могут отправиться в неочень увлекательный "круиз" по Финскому заливу и обратились за помощью.

Спасатели направились к застрявшим на катере с воздушной подушкой "Хивус-10". Рыбакам рассказали об опасностях подледной рыбалки, а поскольку никому из них не понадобилась медицинская помощь, их отпустили домой.