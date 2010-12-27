В движении "За безопасность" не согласны с отказом администрации создавать прогулочные зоны на Неве

Активисты планируют добиться реализации своей инициативы.

Активисты общественного движения "За безопасность" не согласны с отказом администрации создавать прогулочные зоны на Неве, а также места для подледной рыбалки. Общественники намерены продолжать добиваться реализации своей инициативы. Об этом сообщил лидер движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов Piter TV.

Огорчил отказ администрации. Отписались стандартно, что выход на лед небезопасен. А мы видим, что в зимнее время многие петербуржцы и гости города выходят все равно на лед, несмотря на то, что существуют некие запреты и правила. Кто- то попадает под лед, кто-то переохлаждается. Поэтому мы бы хотели, чтобы все это было под контролем. Мы предложили огородить прибрежные зоны, где это безопасно. Чтобы жители могли выходить на лед, а рядом дежурили ,s спасатели, медики, которые могли бы экстренно прийти на помощь. Хотелось бы избежать тех случаев, когда люди проваливались под лед. К сожалению, мы не нашли поддержки. Но мы будем продолжать продвигать эту инициативу. Дмитрий Курдесов

Напомним, что администрация Петербурга отказала активистам движения "За безопасность" в создании прогулочных площадок на Неве в зимнее время, а также мест для подледной рыбалки. В правительстве пояснили, что это может быть небезопасно для петербуржцев и гостей города.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили, что действующего законодательства вполне достаточно для соблюдения прав граждан на рыбалку в зимний период времени. А создание специальных временных прогулочных площадок, расположенных непосредственно на льду в черте города, представляется небезопасным и может создать угрозу для жизни людей. Дмитрий Курдесов

Фото: pixabay.com