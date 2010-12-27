С 15 марта петербуржцам запретят гулять по льду

Нарушителей будут штрафовать.

Несмотря на обещанное похолодание с завтрашнего дня прогулки по льду будут запрещены до следующей зимы. В МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает, что в отношении нарушителей будут применяться санкции.

В прошлом году было принято Постановление Правительства города "Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге". Нарушение данного Постановления будет приравнено к административному правонарушению. Виновники будут привлечены к ответственности.

Так с 15 марта за выезд на лед на машине можно получить штраф в размере от 1500 до 2500 руб. Государственная инспекция по маломерным судам совместно с поисково-спасательной службой и полицией усилят рейды по акватории Финского залива.

Напомним, ране Piter.tv сообщал, что фонтан забил на пересечении улиц Кузнецовской и Космонавтов.