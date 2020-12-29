За время действия запрета выхода на лёд в Петербурге поймали более 3,5 тыс. нарушителей

На 49 петербуржцев составили административные протоколы.

Во вторник, 26 января, специалисты комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали, что за время действия запрета выхода на лёд в Петербурге спасатели и чиновники поймали более 3,5 тысяч нарушителей, сообщил телеканал 78.ru.

Постановление вступило в силу 15 ноября 2020 года. Согласно документу, горожанам запрещается выходить на ледовое покрытие водных объектов города. На 49 нарушителей составили административные протоколы, с остальными проводили профилактическую беседу. В основном рыбаки и любители прогуляться под мостами выполняли требование и оперативно покидали ледовое покрытие, но находились и те, кто игнорировал предупреждение.

Ранее мы писали, что около 150 рыбаков вышли на хрупкий лёд у петербургской дамбы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб