Около 150 рыбаков вышли на хрупкий лёд у петербургской дамбы

В понедельник, 25 января, на тонкий лед в районе петербургской дамбы вышли около 150 рыбаков, сообщили в группе "Северо-Западный РПСО" в соцсети.
Сотрудники МЧС каждый день проводят профилактические рейды в Финском заливе и призывают горожан не выходить на лед. Спасатели и полицейские проводят разъяснительную беседу, после чего часть рыбаков покинули акваторию. Но были и те, кто проигнорировал предупреждение.
Напомним, запрет выхода на лед продлили до 15 апреля. Нарушители могут понести административную ответственность.
Ранее мы писали, что Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов.
Фото: 78.mchs.gov.ru; vk.com/szrpso
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