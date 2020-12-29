Около 150 рыбаков вышли на хрупкий лёд у петербургской дамбы

Сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды по Финскому заливу.

В понедельник, 25 января, на тонкий лед в районе петербургской дамбы вышли около 150 рыбаков, сообщили в группе "Северо-Западный РПСО" в соцсети.

Сотрудники МЧС каждый день проводят профилактические рейды в Финском заливе и призывают горожан не выходить на лед. Спасатели и полицейские проводят разъяснительную беседу, после чего часть рыбаков покинули акваторию. Но были и те, кто проигнорировал предупреждение.

Напомним, запрет выхода на лед продлили до 15 апреля. Нарушители могут понести административную ответственность.

Ранее мы писали, что Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов.

Фото: 78.mchs.gov.ru; vk.com/szrpso