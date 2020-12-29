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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов
Сегодня, 14:30
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smirenny

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов

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Накануне воздушное судно ослепили лазером.

Во вторник, 26 января, по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова началась проверка безопасности полетов, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Причиной проверки послужило сообщение экипажа воздушного судна авиакомпании Руслайн, следовавшего по маршруту Ханты-Мансийск – Санкт-Петербург, об ослеплении лазером зеленого цвета при посадке в аэропорт "Пулково". Инцидент произошел накануне, 25 января. Самолет благополучно совершил посадку, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что поломка светофора обернулась коллапсом на площади Восстания.

Фото: Piter.TV

Теги: прокурорская проверка, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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