Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов

Накануне воздушное судно ослепили лазером.

Во вторник, 26 января, по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова началась проверка безопасности полетов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной проверки послужило сообщение экипажа воздушного судна авиакомпании Руслайн, следовавшего по маршруту Ханты-Мансийск – Санкт-Петербург, об ослеплении лазером зеленого цвета при посадке в аэропорт "Пулково". Инцидент произошел накануне, 25 января. Самолет благополучно совершил посадку, никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV