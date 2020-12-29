  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поломка светофора обернулась коллапсом на площади Восстания
Сегодня, 14:03
60
smirenny

Поломка светофора обернулась коллапсом на площади Восстания

0 0

Очевидец посетовал, что сотрудники ДПС не регулируют движение.

Во вторник, 26 января, на площади Восстания произошел дорожный коллапс, причиной которого стал сломанный светофор. Об этом сообщили в соцсетях.

На перекрестке Лиговского и Невского проспектов умер светофор .... Полная анархия. ДПС как обычно наблюдает

отметил очевидец. 

В комментариях мнения петербуржцев разделились надвое: кто-то недоволен тем, что сотрудники ДПС не регулируют движение, а кто-то не понимает, почему нельзя ехать по знакам, которые установлены на перекрестке. 

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка отдала аферисткам 294 тысяч рублей и украшения за снятие порчи. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; "Яндекс.Карты"

Теги: площадь восстания, сломанный светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии