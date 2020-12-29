Поломка светофора обернулась коллапсом на площади Восстания

Очевидец посетовал, что сотрудники ДПС не регулируют движение.

Во вторник, 26 января, на площади Восстания произошел дорожный коллапс, причиной которого стал сломанный светофор. Об этом сообщили в соцсетях.

На перекрестке Лиговского и Невского проспектов умер светофор .... Полная анархия. ДПС как обычно наблюдает отметил очевидец.

В комментариях мнения петербуржцев разделились надвое: кто-то недоволен тем, что сотрудники ДПС не регулируют движение, а кто-то не понимает, почему нельзя ехать по знакам, которые установлены на перекрестке.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка отдала аферисткам 294 тысяч рублей и украшения за снятие порчи.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; "Яндекс.Карты"